Luxemburg stehen bis zu 39 Grad im Schatten bevor

Wir spüren es: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. Und Luxemburg bleibt nicht verschont. Wie bereits im Juni flirtet das Thermometer mit der 40-Grad-Marke. 38 Grad werden am kommenden Donnerstag in Luxemburg erreicht, so die Vorhersage von MeteoLux.

Am diesem Sonntag bleiben die Temperaturen weit darunter. Das Thermometer sollte am Nachmittag maximal 27 Grad anzeigen. Mit Beginn der Woche steigen die Temperaturen dann immer weiter an: 31 Grad am Montag, 34 Grad am Dienstag und 35 Grad am Mittwoch, bis uns schließlich der heißeste Tag der Woche – der Donnerstag – bevorsteht. Dazu gibt es strahlenden Sonnenschein.

Am Freitag wird es immer noch sehr heiß sein, um die 35 Grad. Dann steigt aber allmählich die Gefahr von Regen und es kann Böen von bis zu 40 km/h geben.

(L'essentiel)