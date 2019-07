Sie fahren in den Urlaub, die Polizei hütet Ihr Haus

Damit Luxemburgs Einwohner unbesorgt in den Urlaub fahren können, bietet die Police Grand-Ducale auch in diesem Jahr einen besonderen Dienst an. Der Name: «Départ en vacances». Der Service: Urlauber, die länger als eine Woche abwesend sind, können ihr Zuhause von der Polizei überwachen lassen.

Dafür müssen sie sich auf der Homepage der Polizei registrieren. Die Adresse des zu überwachenden Hauses wird dann an die zuständige regionale Polizeidienststelle weitergeleitet. «Die Polizei wird gelegentlich Präventionsstreifen im Rahmen ihrer allgemeinen Überwachung durchführen. Das gilt bei Tag und bei Nacht», sagt Frank Stolz, Sprecher der Polizei.

Der besondere Schutz wird immer beliebter

Im Jahr 2017 haben 1700 Menschen den Service der Polizei beantragt. 2018 waren es schon 2400. Und bereits im ersten Halbjahr 2019 lag die Zahl der Anträge bei über 900.

Um die Sicherheit während der Urlaubszeit zu gewährleisten, empfiehlt die Polizei außerdem, eine Alarmanlage zu installieren – am besten mit einer von der Straße aus sichtbaren Sirene. Alle Türen und Fenster sollten geschlossen sein. Außerdem sollten keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken auf die lange Abwesenheit hinweisen. Verdächtige Personen oder Autos im Wohnviertel können der Polizei ebenfalls gemeldet werden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)