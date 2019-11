«Pflegerhelfer ist der schönste Beruf der Welt»

Ein langes Kapitel ging am Mittwoch für Jenny und ihre rund 90 Klassenkameraden vom Technischen Lyzeum für Gesundheitsberufe (LTPS) zu Ende. Stolz hält die junge Frau ihr Diplom in den Händen. Sie ist nun Pflegehelferin mit der Bestnote «Excellent». «Mein Vater ist an einer Krankheit verstorben. Die Begleitung und Hilfe in dieser schwierigen Zeit hat mich ermutigt, mich in diese Richtung zu orientieren», sagte die Frau bei der Abschlussfeier im Forum Geesseknäppchen.

Neben ihrer makellosen schulischen Karriere ist die 19-jährige Absolventin bereits in einem Heimnetzwerk fest angestellt. Genau wie Deborah, 22, die beim Verein «Home pour personnes âgées» (HPPA) arbeitet. «Die Menschen danken uns für unsere Fürsorge. Wir helfen anderen, aber wir erhalten auch etwas im Gegenzug zurück», erklärte sie. Gonçalo, 20 Jahre alt, verbarg seine Begeisterung nicht. «Es ist der schönste Job der Welt. Das Menschliche daran fasziniert mich.»

Aber nicht alle Absolventen gehen direkt in den Beruf. Debora, 20, hängt ein Studium an ihren Abschluss. «Ich habe während meiner Praktika so viel gelernt. Die Teams müssen gut zusammenarbeiten, man muss auf jedes Detail achten. Ich studiere, weil eventuell mein Wissen als Lehrerin weitergeben möchte.»

(Ana Martins/L'essentiel)