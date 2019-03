Neuerungen erleichtern 15.000 Beamten den Alltag

Es ist eines der am häufigsten diskutierten Themen des Landes in den zurückliegenden Wochen: der neue Feiertag am 9. Mai. «Der Europatag wird auch für den kommunalen Bereich als Feiertag gelten», kündigte Taina Bofferding am Mittwochmorgen an. Die Innenministerin (LSAP) stellte einen Maßnahmenkatalog vor, der den Alltag der 15.000 Beschäftigten in den luxemburgischen Gemeinden modernisieren und vereinfachen soll.

Beim Thema Urlaub profitieren auch die Mitarbeiter der Kommunen von den neuen Regeln für Sonderurlaub, insbesondere von dem auf zehn Tage verlängerten Vaterschaftsurlaub. Rückwirkend zum 1. Januar 2018 wird «die Differenz auf das Zeitsparkonto überwiesen», erklärte die Ministerin, die «die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf verbessern» will.

Gemeinden auf das 21. Jahrhundert vorbereiten

Generell wird der kommunale Sektor von dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes vom 15. Juni 2018 profitieren. Das Berufsbild des Transportunternehmers soll aufgewertet werden, zum Beispiel durch die Wiedereinführung bestimmter Besoldungsgruppen. Für Nachwuchskräfte werden die gekürzten Ausbildungsvergütungen zugunsten eines nach Stufen festgelegten Gehalts zu Beginn der Karriere abgeschafft. Auch die Dauer der Ausbildung wird von drei auf zwei Jahre verkürzt.

Bei der «Vorbereitung der Gemeinden auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts» ist es wichtig, Mitarbeiter nicht zu vergessen oder beiseite zu schieben», betont Taina Bofferding. Ab 2020 solle die Einstellungsprüfung reformiert und «an die tatsächlichen Bedürfnisse der Gemeinden» angepasst werden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)