Einigung auf neuen Bausektor-​​Kollektivvertrag

Nach langem Ringen haben Arbeitgeber und Gewerkschaften einen neuen Kollektivvertrag für die Baubranche vereinbart. Die Gewerkschaften unterzeichneten am Dienstag ein entsprechendes Verhandlungsergebnis. Die Vorschläge müssen formell noch von den verschiedenen Arbeitgeberverbänden genehmigt werden, damit der neue Tarifvertrag in Kraft treten kann.

Konkret werden die Tariflöhne innerhalb von drei Jahren um 2,4 Prozent und die Reallöhne mittels einer Neuberechnung der Jahresendprämie um zwei Prozent steigen. Verwaltungsangestellte des Bausektors haben Anspruch auf zwei weitere Urlaubstage und einen Bonus zum Jahresende. Die OGBL, die in dieser Branche mit absoluter Mehrheit vertreten ist, spricht von einem «wichtigen Durchbruch in den Verhandlungen». Zentralsekretär Jean-Luc de Matteis sagt, die Übereinkunft sei ein Erfolg für die Arbeitnehmer, da viele Forderungen des OGBL berücksichtigt wurden. Auch der LCGB begrüßte die neuen Regeln, bedauerte allerdings, dass die 44.000 Beschäftigten über zweieinhalb Jahre auf eine Lösung warten mussten.

Der vorliegende Text sieht keine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit vor – eine rote Linie für die Personalvertreter. «Wir hätten uns in dieser Frage Fortschritte gewünscht, insbesondere was die Möglichkeit betrifft, verlorene Stunden aus der witterungsbedingten Arbeitslosigkeit nachzuarbeiten», sagt Roland Kuhn, Präsident der «Fédération des entreprises de construction et du génie civil». Dieses Thema sei jedoch für die Gewerkschaften tabu gewesen: «Beide Seiten mussten Wasser in ihren Wein gießen, um einen Kompromiss zu finden.» Kuhn sprach von einem «guten Abkommen».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)