Deutlich kürzere Wartezeiten für MRT-​​Termine

Im Jahr 2016 hat die Regierung beschlossen, ein zusätzliches MRT-Gerät pro Krankenhaus zu installieren. Seitdem die Maschinen geliefert und in Betrieb genommen wurden, hat sich mittlerweile herausgestellt: Die Wartezeit für die Patienten ist in allen Krankenhäusern des Landes deutlich gesunken, so Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) auf eine Anfrage ihres Parteikollegen Mars Di Bartolomeo.

Die Ministerin ging dabei auch detaillierter auf die Entwicklung der Wartezeiten in den vier Krankenhäusern des Landes ein. Im Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) musste ein Patient Anfang 2019 noch rund 80 Tage auf einen MRT-Termin warten. Mittlerweile sind daraus 43 Tage geworden, was immer noch die länge Zeitspanne im Landesvergleich ist. An den MRT-Geräten der Robert Schuman-Kliniken ist die Wartezeit von 73 auf 28 Tage zurückgegangen.

Auch im Centre Hospitalier Émile-Mayrisch in Esch/Alzette kommen Patienten deutlich schneller an einen MRT-Termin (51 auf 23 Tage). Im Norden des Landes warten Patienten durchschnittlich 34,1 Tage (2019: 47,8 Tage).

(jw/L'essentiel)