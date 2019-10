«Jeder muss wissen, wie man einen Brand löscht»

@TainaBofferding a déclaré le 10 octobre comme journée nationale de la prévention! Ce jeudi, avec le @CGDISlux à @VilleDudelange se tiendra cette première édition avec un retour d‘expérience de Klaus Maurer sur l‘impact des détecteurs de fumée à Hambourg. pic.twitter.com/4iLzagr2i7 — Ministère de l'Intérieur (@MINTLuxembourg) October 7, 2019

Am Donnerstag findet der erste nationale Brandschutztag statt. Innenministerin Taina Bofferding will die Bürger zu «Partnern in der zivilen Sicherheit» machen, wie sie am Montag sagte. Was das bedeutet, erklärte Steve Mack vom Feuerwehrenverband CGDIS.

«Es ist uns sehr wichtig, dass die Bevölkerung weiß, was im Falle eines Brandes zu tun ist. Wie bei der Ersten Hilfe sind die ersten Minuten sehr wichtig. Ein Feuer beginnt ja meist mit einer kleinen Flamme, die noch mit einem Glas Wasser gelöscht werden kann. Nach zwei bis drei Minuten ist es dann der Feuerlöscher und nach fünf bis zehn Minuten das Löschfahrzeug», erklärte Steve Mack, Direktor des National Emergency Training Institute beim CGDIS. Daher gibt der CGDIS im Frühjahr 2020 Präventionskurse.

Kostenlose Rauchmelder

Zum Tag des nationalen Brandschutzes findet am Donnerstag um 19 Uhr eine Konferenz im Kulturzentrum Düdelingen statt. Klaus Maurer, Brandschutzexperte aus Deutschland, wird die Auswirkungen des Rauchmeldergesetzes vorstellen.

Derzeit wartet das Ministerium noch auf eine Stellungnahme des Staatsrates zu dem Gesetzentwurf, der den Einbau von Rauchmeldern in Gebäuden vorschreibt. Taina Bofferding hofft, dass das Gesetz am 1. Januar 2020 in Kraft tritt.

Das Ministerium und das Centre Grand-Ducal d'Incendie et de Secours (CGDIS) stellen sich außerdem bei der Hausmesse vom 12. bis 20. Oktober in der Luxexpo den Fragen der Bürger. Hier verteilen sie auch kostenlos Rauchmelder.

(Marion Mellinger/L'essentiel)