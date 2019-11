Schnee in Eschdorf – weitere Flocken am Montag

Während der zurückliegenden Woche sind die Temperaturen in Luxemburg deutlich gefallen. Nachts hat es bereits den ersten Frost gegeben, sodass Autofahrer vor dem Start die Scheiben freikratzen mussten.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es winterlich, wie der staatliche Wetterdienst Météolux mitteilt. Bei Temperaturen, die sich im Bereich zwinem minus zwei und plus fünf Grad bewegen , sagen die Wetterfrösche vom Findel Nebel, Nieselregen und Frost voraus. Auf dem Straßen ist wegen überfrierender Nässe also besondere Vorsicht geboten.

Der erste Schnee ist nach Angaben von Météo Boulaide in Eschdorf gefallen. Der Wetterdienst veröffentlichte am Samstag ein Video der Flocken auf Facebook. In der Nacht von Montag auf Dienstag werden im ganzen Land neue Schneefälle erwartet.

Eischte Schnéi zu Eschduerf - 09.11.2019 +++ Plazeweis den éischte Schnéifall +++ Bei aktuellen 0,7 Grad bis nach knapp 5 Grad schneit/schnéireent et déi éischte Kéier fir des Saison op verschiddene Koppen am Norden - wéi an dësem Video hei zu Eschduerf! Laang unhaale sollt dat ganzt awer net - op mannst dagsiwwer ass et nach en Tick ze mëll. ❄ Video: Jessica List Gepostet von Météo Boulaide am Samstag, 9. November 2019

(sw/L'essentiel)