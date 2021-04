Polizei soll das Partyproblem in Luxemburg lösen

Hunderte junge Menschen, die ohne Masken und ohne Rücksicht auf die Hygienemaßnahmen feiern. Die Bilder gingen im ganzen Land umher und haben unweigerlich Reaktionen provoziert. Zu den Feiernden befragt, fordert die Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt, Lydie Polfer, die Polizei auf, den Partys auf öffentlichen Plätzen ein Ende zu bereiten. «Nur die Polizei kann eingreifen. Wenn es mehr Präsenz gäbe, würde das die Exzesse begrenzen.»

Für die Unvorsichtigkeit der Beteiligten, die seit der Wiedereröffnung der Terrassen und beginnendem Frühlingswetter häufiger vorkommt, hat Polfer kein Verständnis. «Ich erinnere mich auch an eine Musikgruppe, die ohne Genehmigung gespielt hat, mit über zehn Leuten, ohne Masken. Menschen haben sich drumherum versammelt. Ich habe die Polizei benachrichtigt. Wir sind alle froh, wieder ein bisschen Freiheit zu haben, aber wir müssen uns zurückhalten und weiterhin verantwortungsbewusst sein», sagt die DP-Bürgermeisterin.

Das Rathaus hatte bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, um mit den festlichen Versammlungen umzugehen, indem es den Dräi-Eechelen-Park schloss. Für die Kinnekswiss sei das aber nicht möglich. «Es ist ein offener Park. Sie würden trotzdem über die Absperrungen gehen», vermutet sie.

«Wir brauchen Polizei auf den Straßen»

Für Lydie Polfer ist es die Aufgabe der Polizei, die Sache aufzuklären. Nach wie vor hält sie deren Präsenz auch für mehr Sicherheit für dringen notwendig. «Ich haben einen Brief von einem Mann bekommen, der von jungen Leuten angepöbelt und dann ans Bein getreten wurde, als er die Kirche verließ. Neulich war es ein Zusteller, der morgens überfallen wurde. Jeden Samstag ist es das gleiche Szenario. Die Situationen sind bekannt, wir brauchen Polizeibeamte in den Straßen, wo viel los ist», sagt die Bürgermeisterin. Den Brief des Bürgers wolle sie an den Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox, weiterleiten.

Auf die Frage nach mehr Polizeistreifen zur Abschreckung konnte die Polizei am Montag keine Antwort geben. In einem Statement von Sonntag hieß es «am Samstag griffen Patrouillen ein». Mindestens zwei Übergriffe nach der Corona-Party waren bestätigt worden.

(th/L'essentiel)