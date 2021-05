Galaktischer Besuch in der KannerKlinik

Anlässlich des «Star-Wars»-Tages am Dienstag, hatten Jung und Alt in der KannerKlinik viel Spaß – immerhin bekommt man nicht jeden Tag Darth Vader oder Prinzessin Leia zu Gesicht oder kann in ihre Kostüme schlüpfen.

Darth Vader, Prinzessin Leia und der Stormtrooper wurden von Mitgliedern zweier Star Wars Fanclubs verkörpert: «Jakku Outpost Luxembourg» und der «501st Luxembourg Outpost», (vertreten durch den Verein Trooperplay). Sie sammeln das ganze Jahr über Spenden, um den Kindern freudige Momente und Spielzeug zu schenken.

(mc/L'essentiel)