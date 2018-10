Luxemburger blicken mit Lächeln in die Zukunft

Die Luxemburger blicken wieder positiver in die Zukunft. Wie aus einer Untersuchung des Conseil Supérieur pour un Développement Durable hervorgeht, rechnen relativ viele Einwohner damit, dass die Lebensqualität in Luxemburg auch in zehn bis 25 Jahren noch vorhanden sein wird. Das Vertrauen in die Zukunft stieg demnach auf 5,2 von zehn Punkte, vor fünf Jahren waren es noch 3,4 Punkte. «Das ist umso bemerkenswerter, als die Einwohner von Natur aus eher zurückhaltend und besonnen bei ihren Einschätzungen sind», sagt Tommy Klein, Client Service Director von TNS-Ilres.

Erfolgt Veröffentlichung zufällig?



Der Präsident des Conseil Supérieur pour un Développement Durable, Francis Schartz, erklärte, dass die Untersuchung nicht als Wählerbeeinflussung gedacht ist: «Im Gegenteil. Es soll der künftigen Regierung ermöglichen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel bei den Mindestlöhnen und den finanziellen Anreizen bei der Wohnraumsanierung.» Am 14. Oktober finden in Luxemburg Parlamentswahlen statt.

Die Befragung wurde im vergangenen Juli unter 524 Einwohnern durchgeführt. 93 Prozent der Befragten sorgen sich, dass der «Respekt vor den Mitmenschen» zurückgeht, auch machen sich viele Bürger über ihre Freiheit (92 Prozent), soziale Sicherheit (91 Prozent), Justiz (91 Prozent) sowie Respekt vor der Umwelt und der Natur (88 Prozent) Gedanken. Das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten (66 Prozent) scheint hingegen eine geringere Sorge zu sein.

Mehrheit für Rentenobergrenze

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt indes mehr an Gewicht. 92 Prozent der Befragten sind bereit, Abfälle zu recyclen oder elektrischen Geräten den Stecker zu ziehen, aber nur 72 Prozent sind bereit, ihr Handy länger zu nutzen oder weniger oft beziehungsweise kürzer in den Urlaub fahren. 61 Prozent der Bewohner sind dafür, eine Rentenobergrenze von 4000 bis 5000 Euro einzuführen. Nur 27 Prozent denken hingegen daran, fünf bis zehn Prozent weniger zu verdienen und nur 21 Prozent würden weniger Urlaub in Kauf nehmen..

Ihre eigenen Lebensverhältnisse bewerten die Menschen in Luxemburg hingegen überraschend nüchtern: 65 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sie über ihre Verhältnisse leben – ein Drittel räumt sogar ein, dass die Haushaltseinkünfte in manchen Monaten nicht reichen, um die laufenden Ausgaben zu decken. Dennoch glauben 61 Prozent, dass Luxemburg sich auch in Zukunft in einer guten Situation befinden wird.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)