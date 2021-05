Das Büro im Garten – ein neuer Trend?

Kaum jemand wird leugnen, dass das Coronavirus das Leben auf den Kopf gestellt hat. Manch einen haben die neuen Bedingungen dazu veranlasst, auch seine Wohnsituation zu überdenken. Da der Platz meist begrenzt ist und Wände sich nur schwer verschieben lassen, entscheiden sich einige dafür, einen zusätzlichen Raum für beispielsweise ihr Büro zu Hause zu bauen – draußen. «Die Zahl der Anfragen hat stark zugenommen», erklärt Alexandra Jacob, Kommunikationschefin von Edencube, ein junges französisches Unternehmen, das auch in Luxemburg tätig ist.

Mehrere Projekte seien in den letzten Monaten für Luxemburger Einwohner umgesetzt worden, sieben weitere Projekte seien in der Pipeline. Bei den Räumen geht es allerdings nicht um einfache Gartenhäuser, sondern Anbauten, die richtigen Wohnraum bieten sollen. «Die meisten Anfragen in Luxemburg betreffen Büros für Homeoffice», sagt Alexandra Jacob.

Ein solches «Studio», soll in nur einer Woche fertig sein. Es wird als Bausatz geliefert, der Kunde entscheidet, ob er es selbst zusammenbaut oder dem Unternehmen überlässt. Der Preis eines solchen Anbaus hängt von Größe und Ausstattung ab. Einen Strich durch die Rechnung könnte dem ein oder anderen aber der Bebauungsplan der jeweiligen Gemeinde machen. Oftmals sind lediglich Hütten bis zu zwölf Quadratmeter zugelassen, weshalb manche Kunden ihre Pläne wieder ad acta hätten legen müssen.

