Luxemburg feiert Erfolg im Kampf gegen Krebs

Während das Coronavirus zuletzt das bestimmende Thema in der Medizin zu sein schien und Forscher auf der ganzen Welt mobilisierte, haben Wissenschaftler vom Luxembourg Institute of Health (LIH) einen wichtigen Erfolg in Kampf gegen Krebs gefeiert.

Ihre Arbeit über Krebstherapien schaffte es auf die Titelseite der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Cell Metabolism. «Das ist die Referenzzeitschrift auf dem Gebiet des Stoffwechsels», wie Professor Dirk Brenner, der für das Projekt verantwortlich zeichnet, sagt.

Investitionen tragen Früchte

Brenner nennt die Arbeit seines Teams «einen großen Durchbruch in der Krebsforschung». Am LIH wurde aufgedeckt, inwiefern das Immunsystem Krebszellen kontrollieren kann. Die Ernährung der Patienten sei ein Schlüsselfaktor.

Der theoretische Beitrag aus dem Großherzogtum müsse nun in der angewandten Forschung entwickelt werden. «Unsere Entdeckung wird sich nicht unmittelbar auf die Behandlung auswirken. Bis sie zur Anwendung kommt, vergehen noch zehn bis 15 Jahre», erklärt Brenner.

Nichtsdestotrotz sei die Arbeit seines Teams «ein großer Gewinn für Luxemburg». Damit habe sich das LIH auf dem Gebiet der Immunologie einen Namen gemacht. «Luxemburg investiert seit vielen Jahren in diesen Bereich. Diese Politik wird nun belohnt», sagt Brenner.

(th/L'essentiel)