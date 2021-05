«Ich muss statt 800 nun 1500 Euro Steuern zahlen»

Die 47-jährige Virginie* ist Mutter von zwei Kindern und lebt seit 2011 von ihrem Mann getrennt. «Damals bin ich auf Anhieb von 800 Euro Einkommensteuer auf fast 1500 Euro gekommen. Der Wechsel der Steuerklasse hat mich über Nacht 700 Euro gekostet», sagt sie. Das luxemburgische Recht sieht vor, dass Alleinerziehende nach einer Trennung oder Scheidung von der Klasse 2 in die Steuerklasse 1A wechseln, die insbesondere für Alleinstehende und Witwer gilt.

«Diese Klassifizierung geht auf Jean-Claude Juncker und auf das Jahr 1997 zurück und ist nicht mehr an die Situation im Jahr 2021 angepasst», sagt Nuria Iturralde, Juristin und Administratorin der Facebook-Seite «Collectif monoparental». Während heute in Luxemburg die Zahl der Haushalte von Alleinerziehenden bei zehn Prozent liegt, sind 83 Prozent dieser Alleinerziehenden Frauen. In den vergangenen 13 Monate hat Virginie, eine Projektmanagerin im IT-Bereich, 1324 Euro pro Monat an das Finanzamt gezahlt. Würde sie noch in die Steuerklasse 2 fallen, wären es nur 726 Euro gewesen. «Ein riesiger Unterschied», sagt sie. Die 600 Euro Differenz hätte sie vor allem in die Ausbildung ihrer Kinder investiert, die aufgrund der neuen Besteuerung die Schule wechseln mussten.

« Veraltete Moralvorstellungen »

«Viele Menschen steuern auf eine prekäre Lage zu. Und das hat nichts mit der Höhe des Einkommens zu tun, sondern mit der Besteuerung», klagt Nuria Iturralde. Und das, obwohl der vom Gesetzgeber vorgesehene Steuerfreibetrag für Alleinerziehende (CIM) für Erleichterung sorgen soll. Der Steuerfreibetrag sei bei Virginie aber nie berechnet worden, obwohl sie darunter falle.

Virginie sieht die steuerliche Ungerechtigkeit als Ergebnis von veralteten Moralvorstellungen: «Die Leute verstehen nicht, dass eine Frau auch alleine einen Haushalt schmeißen und Kinder erziehen kann. Viele Ehepaare bleiben nur verheiratet, weil sie nicht mehr Steuern zahlen wollen. Ich habe selbst habe meinen Mann schon darum gebeten, die Ehe wieder aufzunehmen. Aber er will das nicht.»

«Familienstand sollte nicht einfließen»

Für die Mutter wäre die Lösung, «die Steuer nach der Zahl der Kinder zu berechnen, nicht nach dem Familienstand. Der Status der Person hat damit nämlich nichts zu tun. Wir sollten die Klassen einfach abschaffen.» Nuria Iturralde, die daran erinnert, dass bereits 2016 eine Petition in diesem Sinne eingereicht wurde, stimmt dem zu: «Der Übergang aller Alleinerziehenden in die Steuerklasse B würde den Staat 30 Millionen Euro kosten, was im Staatshaushalt, der bei rund 20 Milliarden liegt, keine große Summe ist.»

Auch für sie wäre die beste Lösung, die Steuerklassen aufzulösen: «Mit anderen Worten: von der Berechnung für Verheiratete, Getrennte und Alleinstehende zu nur einer für Alleinerziehende überzugehen. In allen anderen Ländern gibt es nur einen Steuertarif. Dieses dreistufige System muss weg.»

«Tatsächlich, so Nuria Iturralde weiter, sei es die Höhe des Einkommens, das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Person bestimmt. Jede Person sollte entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihren Haushaltsausgaben Steuern zahlen. Der Familienstand sollte überhaupt nicht berücksichtigt werden, da es ein rein subjektives Element ist. «Aus den jüngsten Gesprächen geht hervor, dass der Finanzminister Pierre Gramegna diesbezüglich ein offenes Ohr hat. Wir müssen abwarten», so Iturralde.

* Name geändert

(Jean-François Colin/L'essentiel)