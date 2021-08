Mann schmuggelt 240 Liter Benzin aus Luxemburg

Am Mittwochmorgen ist ein Kleinbusfahrer mit 240 Litern Benzin im Gepäck von Luxemburg nach Deutschland gereist. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hat eine Streife den 50-jährigen Mann in Wasserbilligerbrück, einem Ortsteil von Langsur, angehalten und unter einer Wolldecke zwölf gefüllte Kanister entdeckt.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt.

(L'essentiel)