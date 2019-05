OGBL geht hart mit Europa ins Gericht

Der OGBL feierte seinen traditionellen Arbeits- und Kulturtag am Donnerstag in der Abtei Neumünster – allerdings später als gewöhnlich. In der Regel findet die Veranstaltung am 1. Mai statt, um die Trauer um den Tod des Alt-Großherzogs Jean zu respektieren, wurde sie jedoch auf den 9. Mai, den neuen Feiertag, verschoben. Die Feierlichkeiten begannen mit einer Rede des Gewerkschaftspräsidenten André Roeltgen.

Roeltgen betonte die Bedeutung der europäischen Integration an diesem Europatag. Dennoch prangerte er einen «eklatanten Widerspruch» zwischen den Grundsätzen, die zu Beginn des Vertrags über die EU festgelegt wurden, und der politischen Praxis an. «25 Prozent der EU-Bevölkerung ist von Armut bedroht», beklagte er. Er verurteilte Angriffe auf den Sozialstaat und die Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedsstaaten. Roeltgen prangerte in seiner Rede auch private Schiedsgerichte an, die anlässlich von internationalen Verträgen «im alleinigen Interesse multinationaler Konzerne» eingerichtet worden seien.

Sozialer Wandel als einziger Weg

«Warum ist Europa so weit von dem entfernt, was es sein sollte», fragte der Gewerkschafter, der sich auf «Alternativen zum neoliberalen Europa» mit Ausnahme des Nationalismus berief. Er verwies in seiner Rede insbesondere auf das «soziale Europa», da der soziale Wandel laut Roeltgen «der einzige Weg ist, die Grundwerte der EU-Verträge umzusetzen».

Der LCGB hielt seine Feierlichkeiten am 1. Mai aufrecht. Der Präsident Patrick Dury führte in seiner Rede soziale Themen wie Kaufkraft, die Erhöhung des Mindestlohns sowie den Schutz privater Daten auf.

(L'essentiel)