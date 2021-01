Neue Petitionsseite soll für Bürger zugänglicher sein

Ein Hackerangriff auf den Host hätte den pünktlichen Start der Petitionsseite am Montag beinahe verhindert. Aber eben nur beinahe. Denn seit Montagmorgen hat die Website, um Petitionen in Luxemburg zu unterzeichnen, ein neues Gesicht. Verwaltet wird diese nach wie vor von der Abgeordnetenkammer, dennoch präsentiert sich petitiounen.lu als eigenständige Plattform, von der ein Link oben auf der Seite der Institution deutlich sichtbar bleibt. «Die Kammer ist sich bewusst, dass es notwendig ist, ihre digitalen Werkzeuge anzupassen», sagt Fernand Etgen (DP), Präsident der Abgeordnetenkammer.

Neue Website für die Chamber



Die neue Petitionsseite wird derjenigen der Abgeordnetenkammer vorangestellt. Die IT- und Technik-Teams arbeiten derzeit auch an einer neuen Plattform für die Chamber, die für das Jahr 2022 geplant ist, sagt Fernand Etgen.

So sind die Erklärungen in vier Sprachen (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch), obwohl die Petitionen nur in den drei Landessprachen verfasst werden können. «Das Ziel ist es, ein einfacheres, zugänglicheres und verständlicheres Werkzeug für die Bürger bereitzustellen», sagt Nancy Arendt (CSV), Vorsitzende des Petitionsausschusses. Die Verbreitung eines Textes wird einfacher, da er nun «per E-Mail verschickt oder in sozialen Netzwerken und auf WhatsApp geteilt werden kann», was bisher nicht möglich war, so Fabiola Cavallini, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem können öffentliche Debatten über Petitionen «jetzt live auf der Seite verfolgt werden».

Die 2014 gestarteten elektronischen Petitionen «sind mit mehr als 1400 eingereichten Texten seither ein großer Erfolg», sagt Fernand Etgen. Dennoch bleibt es immer noch der Petitionsausschuss, der diese prüft, bevor er sie zur Unterschrift freigibt. «Das Ziel ist, mit klareren Erklärungen weniger Ablehnungen zu haben», sagt Arendt und fügt hinzu: «Wir akzeptieren keine rassistischen, falschen oder pauschalisierende Äußerungen, die bestimmte Situationen verallgemeinern oder das Allgemeininteresse missachten».

