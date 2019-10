Kann sich Saarbücken-​​Berlin halten?

Die Flüge zwischen Saarbrücken und Berlin, die ursprünglich die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair abgedeckt hat, wurden bis Montag, 23. September, von Adria Airways abgefedert. «Als wir letzte Woche erfahren haben, dass sich das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten befindet und alle Flüge eingestellt wurden, mussten wir eine Lösung finden», so ein Luxair-Sprecher gegenüber L'essentiel. «Einige dieser Flüge haben wir mit eigenen Maschinen durchgeführt. Seit Samstag werden alle Strecken normal von der estnischen Fluggesellschaft Nordica betrieben.»

Luxair spricht von einer Übergangslösung. Intern und mit dem estnischen Unternehmen werde derzeit diskutiert, ob Nordica in der Lage ist, diese Verbindungen länger zu halten.

Unternehmen hat Konkurs angemeldet

Adria Airways, die sich seit mehreren Wochen in finanziellen Schwierigkeiten befindet, setzte zunächst ihre Flüge aus und meldete schließlich am Montagabend Konkurs an. «Adria Airways hat am Montag einen Insolvenzantrag gestellt», heißt es in der auf der Website der Fluggesellschaft veröffentlichten Erklärung.

Im Anschluss an diese Ankündigung hat die slowenische Zivilluftfahrtbehörde (CAA) dem Unternehmen die Lizenz entzogen, die es keinem Flugzeug mehr erlaubt, zu fliegen. Zahlreiche Gespräche in den letzten Tagen hatten es nicht ermöglicht, einen Investor zu finden, der daran interessiert ist, die Aktivitäten des Unternehmens fortzusetzen.

