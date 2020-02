Schnee, Gewitter und Glätte in Luxemburg

Das Wetter in Luxemburg bleibt ungemütlich. Nach Angaben des Wetterdienstes Météolux soll es am Faschingsdienstag regnerisch bleiben. Vor allem zum späten Nachmittag hin könne es zu teils kräftigen Schauern, Graupel und Schnee auf den Anhöhen kommen.

Auch am Aschermittwoch bleibe die Wolkendecke geschlossen. Zwischen 0 Uhr und 12 Uhr haben die Wetterexperten vom Findel eine Schneewarnung für das ganze Land herausgegeben. Örtlich seien ein paar Zentimeter Neuschnee möglich, insbesondere in höher gelegenen Gebieten oberhalb der 300 Meter. Außerdem könnten örtliche Gewitter nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen bewegen sich in dieser Zeit um den Gefrierpunkt.

Gegen Abend soll sich das Wetter wieder beruhigen. Zum Wochenende steigen die Temperaturen in den zweistelligen Bereich.

(sw/L'essentiel)