Diesen Zwieback sollten Sie nicht essen

Die Supermarktkette Delhaize bittet Kunden, die zwei bestimmte Sorten Zwieback gekauft haben, diese nicht zu verzehren. Das teilt das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Bei den betroffenen Produkten, Vollkorn und Deluxe-Dinkel, sind Rückstände von Pflanzenschutzmittel in einer zu hohen Konzentration festgestellt worden.

Die betroffenen Produkte





Name: Zwieback Vollkorn

Marke: Delhaize

EAN-Code: 5400113669883

Losnummer: 200922 & 200923

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27/02/2021

Problem: Erhöhter Gehalt von Rückständen eines Pflanzenschutzmittels im enthaltenen Sesamsamen (Ethylenoxid).







Name: Zwieback Dinkel

Marke: Delhaize

EAN-Code: 5400113669869

Losnummer: 200923

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27/02/2021

Problem: Erhöhter Gehalt von Rückständen eines Pflanzenschutzmittels im enthaltenen Sesamsamen (Ethylenoxid).





Für weitere Informationen können Kunden sich an die kostenlose Hotline des Unternehmens wenden: (+352) 30 99 11.





Wer diese Produkte gekauft habe, könne diese bei jeder Delhaize-Filiale umtauschen, heißt es in Mitteilung weiter. Die betroffenen Produkte seien außerdem aus den Regalen genommen worden. Man habe zudem die Kontrollen des Produktes und der zugehörigen Lieferanten verschärft. Delhaize bitte seine Kunden, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Andere Produkte der Vertriebsmarke seien nicht betroffen und können bedenkenlos gegessen werden. Das Unternehmen betont, dass man ständig hunderte interner Qualitätskontrollen durchführe, um die Qualität und Sicherheit der angebotenen Lebensmittel sicherzustellen.

(L'essentiel)