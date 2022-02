Luxemburgs Image soll so «makellos» wie möglich sein

Vor einem Jahr hat die OpenLux-Affäre das Großherzogtum erschüttert: Internationale Recherchen der «Süddeutsche Zeitung», «Le Monde», «Miami Herold» und weiterer Medienpartner haben ergeben, dass Luxemburg immer noch eine Steueroase und somit Anziehungspunkt mitunter auch dubioser Geldgeschäfte wie Geldwäsche bleibe. Die Regierung hatte die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen: Luxemburgs Gesetzgebung stehe in vollem Einklang mit allen EU- und internationalen Vorschriften und Transparenzstandards.

Um die Aussagen zu untermauern, beschloss Luxemburg noch einen Schritt weiter zu gehen und die Daten der im Großherzogtum ansässigen Unternehmen noch zuverlässiger zu machen. «Wir müssen eine Qualität der Daten sicherstellen, die im luxemburgischen Wirtschaftsleben, aber auch im Vergleich zu internationalen Bewertungen wichtig sind», erklärt Justizministerin Sam Tanson. «Da wir ein wichtiger Finanz- und Wirtschaftsstandort sind, tragen wir eine große Verantwortung und müssen auf allen Ebenen so makellos wie möglich sein».

Unternehmen liefern Daten nur schleppend

Das Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) und das Register der aktiven Begünstigten (RBE) werden heute von den Luxembourg Business Registers (LBR), einer wirtschaftlichen Interessenvereinigung (GIE) unter der Schirmherrschaft des Justizministeriums, geführt. Die am Montag vorgestellte Reform wird ihre Befugnisse stärken und erweitern: Statt die Daten der 152.451 in Luxemburg ansässigen Unternehmen nur zu sammeln, wird sie in Zukunft auch die Richtigkeit der Daten kontrollieren und bei Verstößen Sanktionen verhängen können.

Während das Ziel heute darin besteht, so viele Unternehmen wie möglich durch Prävention zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen, sieht die Reform nun auch eine Zwangsphase vor, «um die Unternehmen zu zwingen, sich an das Gesetz zu halten und uns die aktuellen Daten zu liefern, die wir benötigen», erklärt Yves Gonnen, Direktor des LBR, der bedauert, dass immer noch zu viele Unternehmen ihre Daten nur schleppend und nicht rechtzeitig liefern.

Dubiose Unternehmen aufspüren

Das Arsenal an Sanktionen reiche dann von einfachen Verwarnungen, Geldbußen (3500 Euro für Unternehmen und 250 Euro für gemeinnützige Organisationen oder Stiftungen) bis hin zur Streichung aus den Registern und der Weiterleitung des Falls an die Justizbehörden.

Um das Vertrauen in die Register zu stärken und ihre Zugänglichkeit für Fachleute, internationale Instanzen, luxemburgische Behörden, juristische Personen und die breite Öffentlichkeit zu verbessern, werden alle Verfahren digitalisiert. Das LBR wird außerdem sein Personal verdoppeln (von 35 auf 75 bis 2023) - mit Spezialisten, die die Daten kontrollieren und dubiose Unternehmen ausfindig machen.

(Marion Chevrier/L'essentiel)