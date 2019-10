Luxemburg startet seinen Wettlauf ins All

An einer prestigeträchtigen Mission zum Mond war Luxemburg nie interessiert. Was das Großherzogtum interessiert: Das wirtschaftliche Potenzial, das im All schlummert. Hier wie überall gilt: Der Erste zu sein, ist entscheidend. Darum gründet Luxemburg nun das «Space Resources Innovation Center». Hier soll die neue Ära der Raumfahrt gestaltet werden. Das gab Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Freitag bei seinem Besuch der ESA in Köln bekannt.

Beim neuen Wettlauf in das All geht es im Kern um die Rohstoffe. Luxemburg erkannte das früh und gab als ein Pionier in diesem Feld bereits 2016 seinen Griff nach den Sternen bekannt. Zunächst hieß das Schlagwort Space Mining. Viele stellten sich darunter eine Art Goldrausch vor: Man fliegt ins All, gewinnt auf dem Mond oder aus Asteroiden wichtige Metalle und bringt sie zurück zur Erde. Dass es einmal so kommen könnte, ist nicht ausgeschlossen.

Aber das mittelfristige Ziel ist ein anderes. Darum prägte Etienne Schneider an diesem Freitag einen neuen Begriff: Space Ressources. Auch damit ist gemeint, dass Rohstoffe im All gewonnen werden. Allerdings werden sie auch dort weiter eingesetzt. Denn ein großes Problem bei der Forschung im All ist, dass es extrem viel Energie bedarf, Material von der Erde aus in den Weltraum zu befördern. Sich diesen Weg zu sparen, spart Geld und ermöglicht, weitere Strecken zurückzulegen.

Luxemburg steht noch am Anfang, aber es wird konkret

Dabei interessiert Luxemburg nicht so sehr Grundlagenforschung, sondern solche Forschung, die Start-Ups neue Wege eröffnet. Solarpanels oder der Rauchmelder, sie alle wurden im All entwickelt. Solche Forschung voranzutreiben und neue Produkte mit ihr zu entwickeln, ist der Kerngedanke des Luxemburger Businessplans im All.

Konkret sieht das Wirtschaftsministerium vor, zu identifizieren, an welchen Stellen der Lieferkette von Space Resources was benötigt wird: von der Gewinnung der Rohstoffe, ihrer Verarbeitung bis hin zu anwendungsbezogener und damit produktorientierter Forschung.

Das Großherzogtum könnte den Ton angeben

Noch befindet sich Luxemburg also in der explorativen Phase. Aber es wird immer konkreter. Der Staat will ein Innovationscenter gründen. Im November wird es ein Treffen im spanischen Sevilla geben, bei dem die Mitgliedsstaaten der ESA darüber entscheiden, wie sie ihr Budget der kommenden fünf Jahre investieren. Dann wird eine Kooperation zwischen der ESA und dem luxemburgischen Center erwartet.

Sobald die einzelnen Bedarfe beim Projekt Space Ressources identifiziert wurden, kann die heimische Wirtschaft Schlüsselpositionen besetzen. Das ist zugleich Fluch und Segen eines so kleinen Landes. Es kann diese Pionierarbeit nicht alleine stemmen. Gleichzeitig kann es schneller entscheiden als große Staaten wie China oder die USA. Luxemburg könnte anderen Ländern zuvorkommen. Denn der Erste zu sein, ist das was zählt.

(Marlene Brey/L'essentiel)