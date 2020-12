Der Hof verteidigt die Reise von Großherzog Henri

Der großherzogliche Hof hat die Reise von Großherzog Henri mit seiner Frau, Großherzogin Maria, nach Biarritz verteidigt. Dies geht aus einem Bericht des Radiosenders 100komma7 hervor, der sich auf eine schriftliche Antwort der Pressestelle des großherzoglichen Hofs bezieht. Demnach würde der Großherzog mit seiner Frau im Ausland verweilen, um dort die Feiertage zu verbringen, der Großherzog sei dort aber in ständigem Kontakt mit der Regierung sowie seinen Mitarbeitern.

In dem Bericht geht es um die jüngste Kritik an Großherzog Henri, der er mit seiner Frau Maria in Biarritz weilt, während Luxemburg im Lockdown ist. Zumal er von dort auch die jüngsten Corona-Maßnahmen unterzeichnet habe, wie RTL schreibt. Demnach wären Reisen durch das jüngste Maßnahmenpaket in Luxemburg nicht verboten, wenn die Restriktionen in den einzelnen Ländern respektiert würden.

Auch Premierminister Xavier Bettel stoße sich RTL zufolge nicht an der Reise des Großherzogs. Es wäre vielmehr das gute Recht des Großherzogs und keineswegs verboten. Zudem sei es viel gefährlicher, hier im Großherzogtum mit zehn Menschen zu feiern, als zu zweit in Biarritz, heißt es in dem Bericht der Bettel aus einem für Neujahr vorgesehenem Interview zitiert: «Wenn der Großherzog mit seiner Frau alleine in Biarritz ist, sehe ich da gar kein Problem.»

(L'essentiel)