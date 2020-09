Eine traumhafte Stimmung verzaubert Belval

Die Nacht der Kultur in Esch fand an diesem Samstag in einer besonderen Form statt. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Gäste einen Platz im Zuschauerbereich vorab reservieren.

Angesichts der traumhaften Shows, die vor der beeindruckenden Kulisse der Hochöfen im Nachthimmel über Belval gespielt wurde, zeigte sich das Publikum allerdings alles andere als reserviert. Staunen und Begeisterung waren allgegenwärtig, während man auf den Terrassen von Belval seinen Drink genießen konnte.

(sg/L'essentiel)