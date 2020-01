Luxemburg ist eine «vollständige Demokratie»

Luxemburg gilt immer noch als demokratisches Land. Das geht aus dem «Democracy Index 2019» hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der von der Zeitschrift The Economist berechnete Index misst den Grad der Demokratie in 167 Ländern. Dieser beruht auf fünf Faktoren: Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, Politische Teilhabe, Politische Kultur und Bürgerrechte.

Mit insgesamt 8,81 von 10 möglichen Punkten belegte Luxemburg für das Jahr 2019 den 12. Platz, genau wie in den drei Jahren zuvor. Im Vergleich zu 2006 und 2008 (jeweils 9,1 Punkte) bedeutet es aber einen Rückgang. Dennoch bleibt Luxemburg weiterhin eine «vollständige Demokratie». Laut dem Demokratieindex aus dem Jahr 2019 ist Norwegen mit 9,87 Punkten das demokratischste Land der Welt. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Island (9,58 Punkte) und Schweden (9,39 Punkte). Deutschland (auf dem 13. Platz) und Frankreich (auf dem 20. Platz) gehören ebenfalls zu den «vollständigen Demokratien».

Die Vereinigten Staaten, die in den vergangenen 15 Jahren in der Liste absackten, rangieren aktuell auf dem 25. Platz und fallen damit in die Kategorie der «unvollständigen Demokratien» – so auch Belgien (auf Platz 33). In der Kategorie «Hybridregime» befinden sich Länder wie die Ukraine oder der Libanon. Die Kategorie «Autoritäre Regime» zählt insgesamt 53 Ländern – unter anderem Russland (auf Platz 134), China (auf Platz 153) und Nordkorea, das auf dem letzten Platz rangiert.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)