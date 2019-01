Die Dieselpreise steigen weiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach Monaten des kontinuierlichen Sinkflugs steigen die Preise für Diesel zu Beginn dieses Jahres wieder an. Eine weitere Erhöhung steht an diesem Samstag an.

Der Preis für einen Liter Diesel steigt an der Pumpe um 1,6 Cent auf 1,066 Euro. Die Benzinpreise bleiben unverändert.

(L'essentiel)