Start-​​up «Ufodrive» greift vom Findel nach den Sternen

Lange Warteschlangen, undurchsichtige Versicherungsbedingungen, oft ist das Wunschfahrzeug nicht verfügbar: Wer schon einmal ein Auto gemietet hat, kennt die Ärgernisse. «Aus persönlichem Frust und unzähligen schlechten Erfahrungen mit traditionellen Autovermietungen in aller Welt» gründete Aidan McClean 2018 deshalb in Luxemburg Ufodrive. Der gebürtige Ire lebt seit neun Jahren im Großherzogtum und wollte nach 25 Jahren im Finanz- und Versicherungssektor etwas Neues ausprobieren. Der relativ kleine Findel sei dafür die perfekte Ausgangsbasis gewesen, wie er L'essentiel berichtet: «Wir leben hier, also warum es nicht in Luxemburg versuchen, und schauen wie es läuft?»

Das Konzept: Die anfänglich fünf Fahrzeuge fahren alle vollelektrisch, gemietet werden sie einfach per App. Vier Jahre später sind es 17 Mietstationen in acht verschiedenen Ländern. «Aufladen, Wartung, Reinigung und Kundenservice haben wir an externe Dienstleister ausgelagert», erklärt McClean. Eine der größten Herausforderungen sei, den Kunden die Reichweiten-Angst bei der rein elektrischen Fahrzeug-Flotte zu nehmen. Verkaufsargument: Die Ufodrive-Teslas können an 140.000 Ladestationen in ganz Europa kostenlos aufgeladen werden. «80 Prozent unserer Kunden sind zuvor noch nie in einem Elektro-Auto gefahren, 97 Prozent wollen wiederkommen», berichtet McClean selbstbewusst.

« Wir sind gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort »

Die inzwischen knapp 20 Mitarbeiter im Ufodrive-Headquarter haben eine andere Mission: Wachstum. Das einstige Start-up vom Findel will die gesammelten Erfahrungen auf weitere Städte, Länder und Kontinente ausweiten. Alleine in Deutschland sollen dieses Jahr in Berlin, München, Düsseldorf und Frankfurt neue Standorte öffnen und auch Verhandlungen in den USA seien «sehr weit fortgeschritten», so McClean. Konkrete Daten könne man noch keine nennen, «weil momentan alles von der Pandemie abhängt.» Die Finanzierung jedenfalls stehe. Allein über eine derzeit laufende Crowdfunding-Aktion (siehe Infobox) konnte Ufodrive seit Ende Januar umgerechnet knapp zwei Millionen Euro sammeln.

Auch die Flotte werde sehr viel breiter aufgestellt, um massenkompatibel zu sein. Sowohl der VW ID.3 als auch der größere ID.4 seien bestellt, außerdem sei man mit mehreren chinesischen Herstellern im Gespräch. Erst vor kurzem habe man eine Kooperation mit dem Münchener Start-up Sono Motors gestartet, dessen Solar-Auto Sion seinen Weg 2023 in die Flotte finden soll.«Als wir mit Ufodrive starteten, gab es fast nur Tesla. In nur drei Jahren hat sich das komplett geändert», so McClean: «Wir sind gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort.»

Crowdfunding Seit dem 30. Januar und noch bis zum 22. Februar sucht Ufodrive über die Plattform Seedrs nach Investoren. Das selbst gesteckte Ziel in Höhe von 1,5 Millionen Pfund sei bereits kurz nach dem Startschuss erreicht worden. «Wir konnten es kaum glauben. Wir hatten wirklich gedacht, dass es vier Wochen oder länger dauern wird. Aber es wächst immer weiter», berichtet Ufodrive-Gründer Aidan McClean. Den Erfolg führt der CEO unter anderem auf den Community-Aspekt der Elektroauto-Szene zurück.

(Dustin Mertes/L'essentiel)