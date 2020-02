Keine Schulpflicht in Luxemburg am Montag

Der staatliche Wetterdienst hat wegen des nahenden Sturmtiefs «Sabine» für Montag die rote Warnstufe (extreme Gefahr) ausgerufen. Die Experten erwarten Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Das Bildungsministerium hat aus Sicherheitsgründen beschlossen, die Schulpflicht in den öffentlichen Einrichtungen am Montag auszusetzen.

Befreit vom Unterricht sind Schüler der Grundschulen, der Sekundarschulen und allen anderen Schulen Luxemburgs. Auch im Conservatoire du Nord in Diekirch und Ettelbrück fallen am Montag sämtliche Kurse aus. Die Waldorfschule Luxemburg schließt sich den staatlichen Schulen an und folgt den Empfehlungen des Erziehungsministeriums. Die Bildungseinrichtungen öffnen zwar, allerdings können Familien selbst entscheiden, ob die Kinder zur Schule gehen. Auf Nachfrage von L'essentiel erklärt ein Sprecher des Ministeriums, dass die Privatschulen des Landes selber entscheiden, ob sie Unterricht anbieten.

Das Transportunternehmen TICE teilt mit, dass am Montag aufgrund der Wetterlage «kein Schülertransport gewährleistet wird». Alle übrigen Buslinien werde das Unternehmen allerdings bedienen.

Das CGDIS rät, sich am frühen Montag zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, nicht im Freien aufzuhalten.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

