Großherzoglicher Hof erhält 17,5 Millionen Euro

Die Reform trat im Oktober in Kraft. Nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts sind offiziell Veränderungen bezüglich der Monarchie in Luxemburg eingeleitet worden. Mit dem Ziel, Organisation und Aufgaben des großherzoglichen Hof transparenter zu gestalten und besser kontrollieren zu können. Im Staatshaushalt ist nun beispielsweise festgelegt, welches Budget dem Großherzoglichen Haus zugewiesen wird.

Wie aus dem Haushalt 2021, der derzeit von der Abgeordnetenkammer vorbereitet wird, hervorgeht, erhält der großherzogliche Hof für das Jahr 2021 17,5 Millionen Euro. Das sind 6,9 Millionen mehr als für den Haushalt 2020. Der Ausschuss für Institutionen und Verfassungsüberprüfung prüfte diesen Haushalt am Donnerstagmorgen und empfing Staatsminister Xavier Bettel (DP), der den Abgeordneten die Änderungen erläutern konnte.

Budgets zusammengefasst

Demnach sei dieser Anstieg hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass bisher verschiedene staatliche Verwaltungen Geld an den Hof gezahlt haben. Diese Budgets sind jetzt alle in einem Kapitel zusammengefasst, erklärte der Premierminister. Und in diesem Kapitel werden die den verschiedenen Posten zugewiesenen Finanzen genauer erläutert.

Der größte Teil des großherzoglichen Haushalts wird demnach für die Gehälter der Mitarbeiter des Hofes verwendet. Für 2021 sind dies 13 Millionen Euro. Außerdem laufen derzeit Einstellungsverfahren für vierzehn neue Stellen, die im nächsten Jahr mit einem Budget von 1,5 Millionen Euro geschaffen werden sollen.

Jährlicher Rechenschaftsbericht

Auf der anderen Seite sinkt die Summe, die Großherzog Henri für seine Repräsentationskosten gewährt wird. Das Staatsoberhaupt wird im Jahr 2021 480.000 Euro statt 744.000 Euro im Jahr 2020 erhalten. Sein Sohn, Erbgroßherzog Guillaume, hat Anspruch auf eine kleine Prämie, die von 166.000 auf 200.000 Euro steigt.

Der Premierminister sagte während seiner Präsentation auch, dass der Kauf von Computerausrüstung und die Modernisierung der Internetseite monarchie.lu zu den Prioritäten des Hofes für die Zukunft gehören. Darüber hinaus wird die Sicherheit der großherzoglichen Stätten verstärkt. Das Budget kann noch variieren, insbesondere wenn die Staatsbesuche nach der Pandemie wieder aufgenommen werden können. In jedem Fall aber muss der Großherzogliche Hof Rechenschaft ablegen: Das neue Gesetz sieht vor, dass der Hof jedes Jahr einen Bericht über seine Ausgaben veröffentlichen muss.

