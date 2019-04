Viele Luxemburger fürchten «schwere Nebenwirkungen»

Die Europäische Kommission ist besorgt über die Verbreitung der Masern. Deshalb hat sie am Freitag eine Eurobarometer-Umfrage zur Einstellung der Europäer zum Impfen veröffentlicht. «Die Entscheidungen von Einzelpersonen betreffen die gesamte Bevölkerung der EU», mahnte Jyrki Katainen von der Kommission. Ihm zufolge ist die EU «die Region der Welt mit dem geringsten Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen».

In Luxemburg ist das allerdings nicht der Fall. Hierzulande geben 87 Prozent an, dass sie Impfungen gegen Infektionskrankheiten wie Masern, Hepatitis, Meningitis, Polio und Tetanus für wirksam halten. Nur zehn Prozent der Befragten sind hierzulande der Meinung, dass die Impfprävention unwirksam ist. Tatsächlich ist Luxemburg nach Finnland, Deutschland, Portugal und Schweden das Land, in dem am häufigsten geimpft wird: 62 Prozent gaben bei der Umfrage an, in den letzten fünf Jahren geimpft worden zu sein. Der EU-Durchschnitt liegt hier bei rund 45 Prozent.

Fehlinformationen in sozialen Netzwerken

Diese Umfrage, die in den letzten beiden Wochen des Monats März in den 28 EU-Ländern unter 27.524 Menschen im Alter über 15 Jahren durchgeführt wurde, legt auch einige häufige Missverständnisse in Bezug auf das Impfen offen. Ein Drittel der Befragten in Luxemburg glaubt, dass Impfstoffe das Immunsystem schwächen. In 16 Ländern, darunter auch Luxemburg (53 Prozent), gab mindestens die Hälfte der Befragten an, dass Impfstoffe «oft schwere Nebenwirkungen haben können».

«Es ist nicht einfach, falsche Informationen zu korrigieren, insbesondere solche, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden», bedauert Katainen: «Je mehr wir über Impfungen sprechen und mit Missverständnissen aufräumen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir die richtige Botschaft vermitteln».

(nc/L'essentiel)