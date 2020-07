In Luxemburg gibt's Palmen aus dem Automaten

Dank eines Mannes aus Ostfriesland gibt es jetzt einen Automaten in Luxemburg, an dem man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit Saatgut für Palmen, Bananenstauden und den dazugehörigen Langzeitdünger ziehen kann. Er kommt von Florian Faust aus Sandkrug nahe der deutschen Stadt Oldenburg. Insgesamt 55 ausrangierte Kaugummiautomaten hat er bereits umfunktioniert und in den Farben seines Geschäfts lackiert. 52 davon stehen in Deutschland. Einer steht in der Schweiz, einer in Österreich – und eben einer in Luxemburg. Genauer gesagt in der Rue Bechel in Gralingen, einem kleinen Dörfchen in der Gemeinde Putscheid.

Wie Faust im Gespräch mit L'essentiel erklärt, kommen seine Automaten nur auf Privatgrundstücke. So will er Vandalismus vorbeugen. Außerdem hätten die Eigentümer der Grundstücke immer im Blick, wann das exotische Saatgut in den Automaten zur Neige geht. Ein kurzer Anruf bei dem Pflanzenhändler reicht, um für Nachschub zu sorgen.

Geschäft läuft an – trotz «Kuhdorf»

«Eine fertige Pflanze kaufen, kann jeder», findet der 40 Jahre alte Norddeutsche. Damit bei seinen Kunden keine Langeweile aufkommt, wird das Saatgut in seinen Automaten alle drei Monate durch andere Pflanzensamen ausgetauscht. An seinen Verkaufsstellen befindet sich auch eine Box, in der Handzettel mit Tipps zur Aufzucht der Pflanzen ausliegen. Faust würde gerne noch mehr seiner Automaten aufstellen – und zwar in ganz Europa. «Bei Interesse kann man sich gerne mit mir in Verbindung setzten», sagt er.

Eher zufällig hat die Besitzerin des Grundstückes in Gralingen den Palmenhändler kennengelernt. Sie hat «ihren» Automaten, der vor ihrem Hunde-Salon steht, bisher einmal aufgefüllt. «Das mit dem Automaten scheint sich herumzusprechen. So langsam kaufen die Leute mehr, obwohl er hier auf dem Kuhdorf steht», sagt sie.

Eines stört Faust aber noch an seinem Konzept: Die Samen, die einen Euro kosten, und der Dünger, der zu 20 Cent gezogen werden kann, kommen in Plastikkugeln aus den Automaten. Diese möchte er demnächst durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzen. Für alle, die eine fertige Palmen haben wollen, stehen in Fausts Geschäft etwa 20.000 Stück bereit. Diese gibt es allerdings nicht im Automaten.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)