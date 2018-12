CFL kaufen 34 neue Regionalzüge von Alstom

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger Bahn (CFL) hat beim französischen Hersteller Alstom 34 neue Regionalbahnen bestellt. Ein entsprechender Vertrag für die Züge des Typs «Coradia» sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilte die Bahngesellschaft mit. Der Auftrag habe einen Wert von mehr als 350 Millionen Euro.

Vereinbart wurde eine Lieferung von 34 Regionalbahnen mit 80 und 160 Metern Länge. Diese werden zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023 sukzessive im Großherzogtum auf Schiene gebracht. Auch auf den grenzüberschreitenden Strecken nach Frankreich und Belgien sollen die Züge unterwegs sein. Die von Alstom angebotenen Eisenbahnfahrzeuge entsprechen laut Pressemitteilung «am besten den Qualitäts- und technischen Kriterien der CFL». Bahnkunden würden die neuen Züge mehr Komfort bieten. So verfügen die Coradias über eine bessere Innenbeleuchtung, Abstellplätze für Fahrräder und drahtloses Internet.

Anzahl der Sitzplätze wächst

Mit den neuen Zügen will die Luxemburger Bahn zudem ihre Kapazität ausbauen: Künftig sollen Passagieren insgesamt 39.100 Sitzplätze zur Verfügung stehen, derzeit sind es 27.200. Die Flotten-Erweiterung «wird es mittelfristig ermöglichen, das jährliche Passagierwachstum von drei bis fünf Prozent zu bewältigen und das Angebot (...) zu erhöhen», so die CFL. In den nächsten Jahren sollen unter anderem die Großprojekte Neubaustrecke Luxemburg-Bettemburg sowie die Modernisierung des Bahnhofs Bettemburg fertiggestellt werden.

Die alten Modelle der Baureihe 2000 («Z2»), die seit Anfang der 1990er Jahre im Einsatz sind, sollen im Gegenzug nach und nach ausgemustert werden.

