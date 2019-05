Luxemburger Dschihadist in Gefangenschaft

Während der sogenannte islamische Staat (IS) militärisch besiegt wurde, ist die Situation der Dschihadisten aus Europa für viele Länder noch ungeklärt. In Luxemburg ist ein Name in aller Munde. Steve Duarte, ein 30-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger, der lange Zeit in Luxemburg gelebt hat.

Der Mann, der ursprünglich aus Meispelt stammt, hat Luxemburg vor fünf Jahren verlassen, um sich der Terrormiliz Daesh in Syrien anzuschließen. Er ist derzeit «in einem Lager» in Syrien in Gefangenschaft, wie die luxemburgische Staatsanwaltschaft gegenüber L'essentiel bestätigte, ohne den konkreten Namen zu nennen. Weitere Details wollte sie aufgrund laufender Ermittlungen nicht nennen. Das Gefangenenlager befindet sich in der Stadt Baghuz, nahe der irakischen Grenze.

Ein Propagandavideo aus dem Jahr 2016

Im Februar erklärten die Behörden gegenüber L'essentiel, dass «die Situation ständig neu bewertet werden müsse». Es bleibt nun die Frage, wie es für Steve Duarte weitergehen wird.

Im Januar 2016 war Steve Duarte in einem Propagandavideo zu sehen, wie eine Analyse von portugiesischen Terrorspezialisten ergab. In dem achtminütigen Video sind fünf maskierte Männer zu sehen, die fünf andere Männer hinrichten.

Nach seiner Konvertierung zum Islam hat sich Steve Duarte radikalisiert. So soll er auch eine von den Behörden überwachte Moschee in Esch/Alzette besucht haben.

(Thomas Holzer/L'essentiel)