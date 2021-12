«Die Politik lässt uns keine andere Wahl mehr»

Vor dem Impfzentrum in der Groussgaass in Luxemburg-Stadt war die Warteschlage am Dienstag deutlich länger als in den Tagen zuvor. Grund dafür sind die von der Regierung am Montag angekündigten neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Im Freizeitbereich soll laut Premier Bettel «so schnell wie möglich» die 2G-Regel (geimpft oder genesen) eingeführt werden, am Arbeitsplatz ab Mitte Januar die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Viele Personen, die bisher noch nicht gegen Corona geimpft waren, haben sich bereits am Tag nach dieser Ankündigung ihre erste Impfdosis abgeholt.

«Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem man uns nicht mehr wirklich eine Wahl lässt», sagt Cédric, der im Finanzwesen arbeitet. Der 34-Jährige hat bereits eine Infektion überstanden und gilt damit als genesen. «Die Impfung ist dennoch sinnvoll. Sie schützt gegen schwere Verläufe, verhindert aber nicht die Verbreitung», sagte er.

Claire zeigte sich weniger begeistert. «Man setzt uns eindeutig unter Druck», sagte die Staatsangestellte. Sie habe sich bisher nicht impfen lassen, weil sie unter epileptischen Anfällen leide und Angst vor den Nebenwirkungen habe. Viele Personen in der Warteschlange am Dienstag hatten sich nun doch für die Impfung entschieden, weil sie tägliche Tests am Arbeitsplatz vermeiden wollen. «Die Politik lässt uns eigentlich keine andere Wahl mehr», sagt er. Vollends überzeugt von den Impfstoffen ist aber auch er nicht: «Die Wirksamkeit lässt sehr schnell nach. Außerdem wissen wir nicht, ob sie durch neue Varianten komplett nutzlos werden.»

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)