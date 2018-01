Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Kassationshof hat das Berufungsurteil gegen den Whistleblower Antoine Deltour in der sogenannten «Luxleaks»-Affäre teilweise aufgehoben. Damit muss das Verfahren in zweiter Instanz neu verhandelt werden. Das Urteil gegen Raphaël Halet hingegen bleibt aufrecht.

Die Männer, beide ehemalige Angestellte der Prüfgesellschaft PwC, hatten als Hinweisgeber (Whistleblower) auf die Steuerdeals internationaler Konzerne mit der luxemburgischen Steuerverwaltung aufmerksam gemacht: Große Konzerne zahlten dank Vereinbarungen mit den Behörden im Großherzogtum kaum oder nur sehr geringe Steuern.

Status als Whistleblower nicht ausreichend gewürdigt

Der Kassationshof bestätigte Deltours Status als Whistleblower – dieser Status müsse jedoch für alle Straftaten gelten, für die eine Person verfolgt wird, so das Revisionsgericht: Sowohl die Weitergabe von Steuerdokumenten an den Journalisten Édouard Perrin als auch der Besitz der Dokumente seien unter diesem Aspekt zu bewerten. Das Berufungsgericht war hier noch zu einer anderen Erkenntnis gekommen.

Was Raphaël Halet betrifft, so hat das Kassationsgericht die Auffassung der «Cour d'appel» bestätigt und das Revisionsbegehren abgewiesen. Halet habe demnach – im Gegensatz zu Deltour – zum damaligen Zeitpunkt keine neuen Informationen zu Tage gebracht, die die Debatte über Steuerhinterziehung hätten bereichern können.

In der Praxis wird die Streitsache nun an das Berufungsgericht zurückgeschickt, das in neuer Zusammensetzung darüber urteilen muss, inwieweit Antoine Deltour sich strafbar gemacht hat, als er sich interne Schulungsunterlagen seines Arbeitgebers angeeignet hat. Diese Dokumente wurden im Gegensatz zu den Steuerdeals jedoch nicht veröffentlicht.

Kein Urteil über die Fakten

Die beiden Angeklagten waren im März in zweiter Instanz wegen Diebstahls von Dokumenten ihres Arbeitgebers verurteilt worden; Deltour zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und 1500 Euro Geldbuße, Halet zu 1000 Euro Geldbuße. Raphaël Halet kündigte sofort nach Bekanntwerden des Urteils des Kassationshofs an, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anzurufen.

Der Kassationshof ist das oberste Berufungsgericht in Luxemburg. Die Richter der Revisionskammer prüfen nicht die Vorwürfe an sich, sondern nur die korrekte Anwendung des Gesetzes und die Einhaltung der Verfahrensregeln.



(L'essentiel/jt/dpa)