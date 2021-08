Luxemburger verbringen ganz «normalen» Urlaub

Auslandsreisen sind die einzige Infektionsquelle, die in Luxemburg auf dem Vormarsch ist, wie das Gesundheitsministerium vergangene Woche festgestellt hat. An diesem Wochenende begrüßte strahlender Sonnenschein die Urlaubsrückkehrer auf dem Flughafen Findel. «Ich habe den Impfstoff einfach genommen, um in Ruhe reisen zu können», sagt Philippe, der mit seiner Partnerin und seinem Kind aus Korsika zurückgekehrt ist.

Für ihn und seine Familie aus der Hauptstadt wurde die Wahl des Reiseziels in keiner Weise durch die gesundheitliche Situation beeinflusst. Sie hätten mit oder ohne Corona-Pandemie auf Korsika Urlaub gemacht. Das gilt auch für Adis und seine Familie, die ihren Urlaub im türkischen Antalya verbracht haben.

«Abgesehen vom Hotelrestaurant, in dem das Tragen einer Maske Pflicht war, fühlte es sich nicht wie eine Gesundheitskrise an», sagte der Filsdorfer, der wie mehr als 380.000 andere Einwohner im Großherzogtum vollständig geimpft ist. Dabei steht mehr als jede fünfte Infektion in Luxemburg im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt und ist damit die zweitgrößte Infektionsquelle im Lande.

«Sie haben nicht in jedem Restaurant den QR-Code überprüft», erzählt ein Jugendlicher, der nach Frankreich gereist ist. «Wir hatten einen klassischen Urlaub, ohne besondere Einschränkungen», sagt er. «Wir mussten uns zwar testen lassen, aber das ist normal», fügten David und Sabrina hinzu, die in Kayl leben.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)