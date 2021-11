Tattoos in Luxemburg drohen farblos zu werden

Magere Zeiten für Tätowierer in der EU: Durch eine neue EU-Verordnung dürfen künftig viele Farben nicht mehr verwendet werden. Das sorgt auch in Luxemburg bei einigen Vertretern der Zunft für Unmut. «Nach Januar wird uns nur noch eine noch konforme schwarze Tinte zum Tätowieren bleiben. », sagt Jean-Claude Wiseler, von Holy Ghost Tattoo in Luxemburg-Stadt. Die Hersteller hätten zwar versprochen, bis zum Jahresende neue Tinten auf den Markt zu bringen, berichtet Wiseler. Er befürchte jedoch, dass sich alle Kollegen in Europa um die neuen Produkte reißen werden. Während das Ringen um die neuen Farben im neuen Jahr erst so richtig losgehen könnte, müsse er jedenfalls zum Jahreswechsel seinen «gesamten Vorrat wegwerfen», sagt Wieseler spürbar verärgert.

Die Europäische Union verbietet ab 2022 die Nutzung von 4000 chemischen Substanzen in Tätowierfarben und Permanent Make-up, wie das Umweltministerium gestern mitteilt. Im Rahmen der neuen Reach-Verordnung dürfen dann nur noch Chemikalien zum Einsatz kommen, wenn sie auf Grundlage der Regelung registriert und erlaubt sind. Für die Pigmente «Blue 15:3» und «Green 7» ist eine Übergangszeit von einem Jahr vorgesehen.

Galgenfrist nur fürs Pigment

Allerdings rette das die Farben mit diesem Pigment nicht zwangsläufig: «Das bedeutet nicht, dass wir unsere blauen und grünen Tinten bis 2023 behalten können. Die Kulanzfrist bezieht sich nur auf die Pigmente, nicht unbedingt auf die anderen Bestandteile dieser Tinten», erklärt Marion Pierre Thill, Vizepräsidentin der Confederation Hair Beauty and Tattoo Guild und selbst Tätowiererin bei One More Tatto. Die Richtlinie sei mitten in der Coronakrise verabschiedet worden, dadurch sei die Möglichkeit der Hersteller, Alternativen zu finden, eingeschränkt.

Begründet wird das Verbot der Substanzen durch den Brüsseler Gesetzgeber mit dem Risiko von Hautallergien und anderen schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit. So stehen einige der Chemikalien im Verdacht, genetische Mutationen und Krebs hervorrufen zu können. Eine Vorsichtsmaßnahme, die vonseiten der Tätowierer als «übertrieben» bezeichnet wird. «Wir hatten noch nie einen nachgewiesenen Krebsfall», argumentiert etwa Marion Pierre Thill.

(Severine Goffin/L'essentiel)