Hitzefrei – Luxemburgs Schüler können hoffen

Das Großherzogtum wird in den kommenden Tagen von einer Hitzewelle überrollt. Am Mittwoch sind örtlich sogar Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten drin. Die Hitze könnte sich auch auf den Stundenplan der Schüler im Großherzogtum auswirken.

Die Gemeinden und die Schlulleitungen können die Schüler bei extremer Hitze vom Unterricht befreien. «Das ist ein Fall vom höherer Gewalt. Allerdings müssen alle Einrichtungen einzeln entscheiden, denn die jeweiligen Gebäude schützen die Schüler unterschiedlich vor der Hitze», erklärt das Bildungsministerium gegenüber L'essentiel.

Sollten sich die Schulen dafür entscheiden, den Unterricht ausfallen zu lassen, müssen sie aber dennoch bitten, Schüler zu betreuen. Die Einrichtungen bleiben also offen – und das Lehrpersonal vor Ort. Das Bildungsministerium will in den kommenden Tagen Empfehlungen herausgeben, wie die Schulen bei der Hitze verfahren sollen. Freuen dürfen sich bereits die Schüler in der Gemeinde Mertert. Dort haben die Erst- bis Viertklässler am Mittwoch hitzefrei.

(th/L'essentiel)