Karten sollen Hochwasser-​​Risiko zeigen und senken

Die am Montag vorgestellten neuen Karten, die über die Risiken von Überschwemmungen und Sturzfluten informieren, sollen helfen, die durch Wasser verursachten Schäden im Land in Zukunft zu begrenzen. Sie basieren «auf der Modellierung der Ereignisse von 2016 und 2018», erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) und bezieht sich dabei auf die beobachteten Schäden im Ernz-Tal und im Müllerthal. Die Karten, die mit einem Modell der deutschen Firma Geomer und mit Hilfe des Ingenieurbüros EEPI erstellt wurden, «werden den Gemeinden helfen, die Risiken zu reduzieren», so die Ministerin.

In den Karten sind «Starkregenereignisse verzeichnet, die einem Niederschlag alle 100 Jahre entsprechen», erklärt Christiane Bastian, Leiterin der Abteilung Hydrologie der Wasserwirtschaftsverwaltung. Absolut gesehen sind diese Ereignisse «in Verbindung mit Stürmen sehr schwer vorherzusagen. Sie betreffen nicht nur Gebiete in der Nähe von Wasserläufen».

Die Experten hätten versucht, die Stellen zu finden, wo sich das Wasser stauen kann, damit die betroffene Bevölkerung sich der Risiken bewusst werde, so Christiane Bastian weiter. Die Arbeit bestand darin, «den Prozess des Wasserflusses zu modellieren und auf eine Karte zu übertragen», fügt Claude Meisch (der Namensvetter des Ministers) hinzu, der in der gleichen Verwaltung für Sturzfluten zuständig ist. Diese Karten sind Teil eines neuen Plans gegen Überschwemmungen. Dies wird Gegenstand «einer Präsentation im Juni oder Juli» sein, so Carole Dieschbourg. Der Plan wird aber erst Ende des Jahres, nach einer öffentlichen Anhörung, fertiggestellt.

