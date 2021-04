Finalprojekte «Wunnquartier Stade» stehen fest

Das neue Nationalstadion ist fast fertig und seine Eröffnung steht bevor. Weil dadurch das Stade Josy Barthel nicht mehr gebraucht wird, soll an dessen Stelle auf einem zehn Hektar großen Gelände ein «neues Wohnviertel mit hoher Lebensqualität» an der Route d'Arlon entstehen.

Von den sieben Projekten, die im Januar 2020 ausgewählt wurden, kürte die Stadt Luxemburg am heutigen Dienstag die fünf Projekte, aus denen die Bevölkerung nun wählen kann. Zu sehen sind sie vom 27. April, bis zum 14. Mai in der Rocade in der Nähe des Bahnhofs. Außerdem kann jeder auf der Website wunnquartierstade.vdl.lu die Projekte begutachten und seine Meinung dazu abgeben. Das Siegerprojekt wird im Herbst 2021 bekannt gegeben.

Die fünf Siegerprojekte:

Jardin de Luxembourg – Hortus Colossus

Smart Q - Parc central

Living in the forest – Wunnland

CityZen

Quartier Belved’air

