Streik legt Zugverkehr nach Luxemburg lahm

Mit nur 18 Zügen auf der Strecke Nancy-Luxemburg – normalerweise fahren fast 130 – wird der morgige Donnerstag mit dem landesweiten Streik in Frankreich gegen die Rentenreform für viele französische Grenzgänger zur Belastungsprobe.

Hakim, der in Metz lebt und jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit nach Luxemburg fährt, ist auf das Schlimmste vorbereitet: «Ich habe entschieden, am Donnerstag und Freitag zu Hause zu bleiben. Wenn der Streik länger dauert, werde ich das Auto nehmen.». Hélène, Verwaltungs- und Buchhaltungsassistentin in Capellen, wird ebenfalls Urlaub nehmen. «Da mit absoluter Sicherheit Chaos auf den Straßen herrschen wird, habe ich einen Tag frei genommen», erklärt sie.

Dezember ist für einige der wichtigste Monat

Géraldine, eine Anwältin in Luxemburg, hätte eigentlich am Mittwoch frei gehabt, bat dann aber ihren Arbeitgeber, mit dem Donnerstag tauschen zu können. «Ich hoffe wirklich, dass Freitag wieder alles normal läuft, ich kann nämlich kein Home-Office machen.»

Maxime arbeitet in Howald und nimmt den Zug aus Thionville. «Ich werde eine Stunde früher aufstehen, damit ich den den ganz frühen Zug nehmen kann. Abends fahren dann drei Züge, da müsste ich eigentlich einen bekommen», hofft er. Julie, Vertriebsleiterin in Luxemburg, ist weniger beruhigt. Sie ist wütend. «Der Dezember ist für uns der wichtigste Monat. Ich muss auf jeden Fall zur Arbeit, auch, wenn das bedeutet, dass ich um 5 Uhr mit dem Auto los muss. Um 9 Uhr geht der Betrieb schließlich los.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)