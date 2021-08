Führt die Impfung zu größeren Regelschmerzen?

Verursacht die Corona-Impfung eine Störung des Menstruationszyklus? Diese Frage wird weltweit in den sozialen Netzwerken diskutiert. Ungewöhnlich schmerzhafte oder stärkere Perioden oder Verzögerungen der Monatsblutung – viele Frauen haben von scheinbar unerwünschten Nebenwirkungen berichtet. Ein Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid-19 konnte bisher nicht bestätigt werden.

Eine Online-Umfrage der University of Illinois in den USA und eine Umfrage eines Herstellers für Erotikartikel ergaben, dass eine von fünf Befragten nach einer Impfung eine Unterbrechung ihres Menstruationszyklus erlebt hat. In Luxemburg wurden «einige wenige Fälle von schmerzhaften Perioden registriert», erklärte das Gesundheitsministerium und ergänzt: «Der kausale Zusammenhang mit Impfstoffen ist nicht nachgewiesen.»

Temporär und ohne Risiko für die Fruchtbarkeit

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) gibt an, dass in klinischen Studien keine Auswirkungen auf den Menstruationszyklus festgestellt worden seien. Nach Ansicht von Gynäkologen könnte die Wirkung des Impfstoffs aber dafür verantwortlich sein. Es gebe viele mögliche Erklärungen für unerwünschte Ereignisse, darunter eine Reaktion des Immunsystems, Fieber oder sogar impfbedingter Stress. Es sei jedoch wichtig, nicht in Panik zu geraten. Fachleute versichern, dass diese hormonellen Störungen vorübergehend seien und keine Gefahr für die Fruchtbarkeit bestünde.

Seit Beginn der Impfkampagne in Luxemburg scheinen Frauen mehr von unerwünschten Nebenwirkungen betroffen zu sein als Männer. Seit dem 1. Januar wurden 1022 Fälle gemeldet, bei Männern waren es 444. «Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um Spontanmeldungen handelt, also um eine freiwillige Vorgehensweise der Person, die die Nebenwirkung bemerkt hat. Die tatsächliche Häufigkeit einer Nebenwirkung spiegelt das nicht wider», erklärt das Ministerium. Es sollte bedacht werden, dass es sich bei der überwiegenden Mehrheit um erwartete und nicht schwerwiegende Auswirkungen handelt.

