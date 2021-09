Problemviertel «Gare» erhitzt die Stadtrat-​​Gemüter

Das Thema Sicherheit ist in der Hauptstadt nach wie vor brisant. Die Opposition hat den Vorfall vom 4. September, bei dem der Hund einer G4S-Patrouille einen betrunkenen Mann während eines Einsatzes gebissen hatte, in der Stadtratssitzung am Montag scharf verurteilt. Ein Antrag, den Vertrag mit der Sicherheitsfirma vorzeitig zu beenden, wurde nach heftigen Debatten jedoch mit den Stimmen der Mehrheitsfraktionen von DP und CSV abgelehnt.

«Ich will wissen, ob es andere Vorfälle dieser Art gab, die nicht gefilmt wurden», hatte Grünen-Schöffin Christa Brömmel gleich zu Beginn der Sitzung erklärt. Schärfer formulierte Guy Foetz (Dei Lénk) seine Kritik und sprach von einem «unsäglichen Ereignis, das die Folge einer schlechten Politik ist». Seiner Meinung nach seien dies Methoden, «die einer Diktatur würdig sind».

Verstärkte Polizeipräsenz

Worte, die die Regierungsparteien so nicht auf sich sitzen lassen wollte. DP-Schöffin Heloise Bock bezeichnete einen Teil der Opposition als «hysterisch». Die Koalition wies den Gedanken zurück, dass der Vertrag mit der Firma rechtswidrig sei. «Die G4S-Mitarbeiter verfügen allesamt über eine vom Justizministerium ausgestellte Lizenz», erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und verwies darauf, dass dieses – genau wie das Ministerium für Innere Sicherheit – in Déi-Gréng-Hand sei. Also ausgerechnet jener Partei, die nun an der Spitze des Protestes gegen die Sicherheitsfirma stehe.

Polfer wies außerdem auf den Mangel an Polizeibeamten in der Nähe des Bahnhofs und in bestimmten Vierteln hin. «Deshalb haben wir private Unternehmen hinzugezogen», sagte sie und erklärte, dass «alle Akteure ihren Teil zur Sicherheit beitragen». Henri Kox, Minister für innere Sicherheit, kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz vor Ort an. Die neue Vorgehensweise der Polizei in den Problemvierteln, der ab Montag verfolgt wird, erfordere mehr Personal, das nach Angaben des Ministers durch den 2019 eingeleiteten Einstellungsplan bereitgestellt werden soll.

