A13 bis Montag in Richtung Schengen gesperrt

Autofahrer, die Saarautobahn nutzen wollen, müssen ab Freitag, 5. Juli, mehr Zeit einplanen: Die A13 wird gegen 21 Uhr bis Montag, gegen 6 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Esch und Schifflingen in Richtung Bettemburger Kreuz gesperrt.

Das teilte die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées mit. Grund für die Sperrung: Die Fahrbahndecke wird erneuert und eine Signalanlage installiert.

Zweiter Bauabschnitt ab Samstag

In einem zweiten Bauabschnitt wird die Saarautobahn am Samstag, von 6 Uhr bis 15 Uhr, zwischen Esch und Buringen in Richtung Kreuz Bettemburg dicht gemacht. Der Verkehr wird in der gesamten Zeit über die A4, die A6 und die A3 umgeleitet.

Der zweite Bauabschnitt am Samstag.

Weitere Infos finden Sie bei cita.lu.

(lh/L'essentiel)