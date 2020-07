Impfstoff könnte in sechs bis zwölf Monaten da sein

Der Anstieg der Neuinfektionen stabilisiere sich derzeit in Luxemburg, erklärt Ulf Nehrbass, Direktor des Luxembourg Institute of Health (LIH) gegenüber L'essentiel. Das Land habe eine erneute Phase der sprunghaft zunehmenden Fälle vermieden. So seien die Zahlen laut Nehrbass trotz einer aktiven zweiten Welle jeden Tag ein wenig zurück gegangen. Abstandsregeln, das Nachverfolgen von Kontakten und die große Anzahl an Tests hätten hier eine wichtige Rolle gespielt. Seit Beginn der Corona-Krise wurden in Luxemburg mehr als 6300 Fälle und 113 Todesfälle registriert.

«Aber die nationale Gesundheitskrise verläuft hier nicht anders als zum Beispiel in Deutschland. Es ist nur so, dass dort weniger getestet wird», erklärt Ulf Nehrbass. In der Tat seien es die weitverbreiteten Tests, die es Luxemburg jetzt ermöglichten, die Situation unter Kontrolle zu halten, so Nehrbass weiter.

Der Direktor des LIH mahnt zur Besonnenheit: «Vorsicht und Disziplin sind das Gebot der Stunde». Die jüngsten Ausbrüche hätten gezeigt, dass die Epidemie sich jederzeit weiter entwickeln könne. «Ein einziger Fehltritt kann alles verändern und die Situation im ganzen Land auf den Kopf stellen», warnt der Experte. Die Masken könnten wir deshalb so schnell nicht ablegen, denn ein Impfstoff «wird erst innerhalb von sechs Monaten oder einem Jahr zur Verfügung stehen». Dies legten die Ergebnisse von Tests in Deutschland und Großbritannien nahe.

