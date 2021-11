Ari bringt Expo-​​Besuchern Luxemburg näher

«Wo befindet sich Luxemburg?» «Ist es ein unabhängiges Land oder gehört es Frankreich oder Deutschland?» Im luxemburgischen Pavillon auf der Weltausstellung in Dubai beantwortet Ari die Fragen der Besucher. «Außerdem wollen sie wissen, welche Sprachen gesprochen werden, wie die Küche ist und wann die beste Zeit für einen Besuch im Land ist.»

Der 40-Jährige stammt aus Hesperingen und ist einer der Freiwilligen, die sich während der internationalen Veranstaltung jeden Monat auf dem Gelände abwechseln werden. Als Angestellter der Pharmaindustrie, hat sich Ari für seine Mission freigenommen. «Ich möchte das Image des Landes auf internationaler Ebene fördern und seine Vorzüge und Kompetenzen in den Bereichen Vielfalt, Wirtschaft, Technologie und Raumfahrt präsentieren», sagt er.

So führt er die Touristen in das Restaurant «Schengen Lounge», wenn sie kulinarische Spezialitäten des Landes probieren möchten, oder in den Shop des Pavillons, um ihnen ein Souvenir mit den Farben des Großherzogtums anzubieten. «Die Besucher gehen mit einem positiven Eindruck nach Hause und sind überrascht, dass ein kleines Land einen so attraktiven und innovativen Pavillon hat», sagt Ari. Einige versuchten auch, ein paar Wörter auf Luxemburgisch zu lernen, «das ist für Kinder immer interessant ist und macht Spaß.»

(Mathieu Vacon/L'essentiel)