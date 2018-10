Diese Rechte haben Passagiere bei Flügen

Annullierte Flüge, verspätete Startzeiten, verlorenes Gepäck – viele Passagiere aus Luxemburg werden davon sicherlich schon einmal betroffen gewesen sein. Doch welche Handhabe hat man, wenn etwas am Flughafen nicht nach Plan verläuft? Am Mittwoch gab es am Findel beim «Tag der Fluggastrechte» Antworten auf einige wichtige Fragen. Das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC) klärte zusammen mit der zuständigen Behörde NEB Luxembourg und der Europäischen Kommission über die Möglichkeiten bei Problemen auf.

«Wir sind hier, um die Passagiere über ihre Rechte zu informieren», sagte Karin Basenach, Direktorin des CEC. «Wir haben bereits festgestellt, dass viele Menschen ihre legitimen Ansprüche nicht kennen. Wir wollen den Leuten zeigen, dass die Fluggesellschaften nicht einfach alles machen können. Wir wollen die Verbraucher dazu ermutigen, sich zu melden, wenn etwas nicht funktioniert. Der bürokratische Aufwand schreckt viele Betroffene ab. Aber wer etwas unternimmt, hilft auch anderen Passagieren», sagt Basenach.

Nach Angaben des Verbraucherzentrums stieg die Anzahl der Beschwerden zwischen Sommer 2017 und 2018 deutlich an. «Das hatte vor allem mit den vielen Streiks zu tun, von denen die Fluggesellschaften betroffen waren», erklärt Basenach. «Wir empfehlen allen, den Flight Calculator auf unserer Homepage zu benutzen. Mit diesem kann man die Höhe der Entschädigung ausrechnen, die man im Falle von Schwierigkeiten erhält», ergänzt sie.

Das CEC hatte am Findel allerdings keine allzu prominenten Platz bekommen, um ihr Anliegen an den Verbraucher weiterzugeben. Im Untergeschoss der Ankunftshalle hatten sie ihren Stand aufgebaut. «Es ist eine Schande, sie in einer Ecke bei den Toiletten versteckt zu haben», sagte ein Passagier. «Ihr Stand müsste direkt am Eingang installiert sein. Das würde der Thematik gerecht werden. Wir haben auch oft Schwierigkeiten, die richtigen Wege bei Problemen mit den Fluggesellschaften zu finden. Ich hoffe, dass wird sich eines Tages ändern.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)