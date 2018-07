Staatsanwaltschaft hüllt sich in Schweigen

Zwei tödliche Zwischenfälle kurz hintereinander schockten Luxemburg im Frühjahr. Am 11. April schoss ein junger Polizist in Bonneweg auf einen flüchtigen Fahrer. Der Mann starb. Am 14. April kollidierten zwei Polizeiautos bei einer Verfolgungsjagd in Lausdorn. Ein Beamter verlor bei dem Crash sein Leben.

Die Justizbehörden kommunizieren nur sehr wenig über die Ermittlungen in den Fällen Bonneweg und Lausdorn. Laut Angaben von Pascal Ricquier, Präsident des Polizei-Gewerkschaft SNPGL, ist jener Beamte, der am 11. April einen Fluchtfahrer mit Schüssen getötet hatte, mittlerweile nicht mehr im Streifendienst tätig. «Seine Waffe wurde beschlagnahmt. Solange die Ermittlungen andauern, arbeitet er im Büro. Außerdem hat er sich einen Anwalt genommen», sagt Ricquier. Auch über die Identität des Fluchtfahrers, einen 51-jährigen Holländer, ist wenig bekannt.



Was die Ermittlungen zum Crash in Lausdorn betrifft, hat die Staatsanwaltschaft in der Zwischenzeit einen Kfz-Sachverständigen aus Deutschland eingeschaltet.

Zweieinhalb Monate später spricht die Staatsanwaltschaft davon, dass «die Ermittlungen andauern». Die Abgeordneten in der Chamber kritisierten nun das Schweigen. Bereits am 19. April beantragte die CSV-Fraktion eine Einberufung des Justizausschusses. Die zuständigen Minister Étienne Schneider (Innere Sicherheit) und Félix Braz (Justiz) sollten ebenfalls teilnehmen. So weit kam es aber nicht.

«Es ist still geworden»

In einem Schreiben vom 8. Juni haben die beiden Minister festgelegt, dass «nur der Staatsanwalt oder die Staatsanwaltschaft Informationen über das Verfahren veröffentlichen darf». Der Generalstaatsanwalt stellt klar: «Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung ist es nicht unsere Aufgabe, über laufende Ermittlungen zu informieren.»

Der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar ist mit dem Prinzip einverstanden. In dieser Sache stellt er sich jedoch auf die Seite der Bürger, die auf Erklärungen warten. «Ich frage mich, wie die Kommunikationsstrategie der Staatsanwaltschaft aussieht. So etwas gibt es nirgendwo sonst. Die Abgeordneten und die Bürger haben ein Recht darauf, mehr zu erfahren. Wir werden dranbleiben», so Mosar.

Unterstützung erhält er vom Linken-Abgeordneten Marc Baum: «Die Polizei hat am Anfang viel kommuniziert. Seitdem ist es aber leider sehr still geworden.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)