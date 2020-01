Die SMS stirbt aus in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die gute alte «Happy New Year»-SMS ist bei den Mobilfunknutzern eine aussterbende Methode, um seinen Liebsten einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Internet-Messenger wie Whatsapp haben den Kurznachrichten-Service der Netzanbieter fast völlig abgelöst, auch in Luxemburg.

Bei der Post wurden in der Silvesternacht 1,11 Millionen SMS verschickt, gegenüber 1,28 Millionen im Vorjahr, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht. Gleichzeitig aber kletterte die mobile Datenmenge sprunghaft um 54 Prozent auf 95,8 Terabyte. Der gleiche Trend war bei Orange zu beobachten, wo die Daten in der Nacht zum Dienstag sogar um 80 Prozent zunahmen. «Das mobile Internet hat seit drei Jahren einen Vorsprung gegenüber Anrufen und SMS», erklärt Thierry Iafrate, Marketingdirektor.

«Das Versenden von Neujahrsgrüßen erfolgt hauptsächlich über das mobile Internet, es wird zur Norm», erklärt Émilie Venezia, Leiterin der Marketingkommunikation bei Tango. Bei dem Betreiber ist die Datennutzung um 24 Prozent gestiegen. «Die bevorstehende Einführung von 5G sollte diesen Trend weiter fortführen», fügt sie hinzu.

(jg/L'essentiel)