Reiste Yves Mersch auf EZB-​​Kosten mit seiner Frau?

Yves Mersch, der Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB) wird beschuldigt, auf Kosten seines Arbeitgebers mit seiner Frau verreist zu sein. Der 70-jährige Luxemburger soll seine Gattin mehrfach auf Dienstreisen mitgenommen haben, zu denen sie laut dem deutschen Magazin Der Spiegel nicht eingeladen war.

Die Wirtschaftskammer Österreich soll im August 2017 ein Essen und einen Abend in der Oper bezahlt haben, während die EZB den Rückflug des Ehepaars für 3474 Euro finanzierte. Auch eine Reise nach Malaysia stehe auf dem Prüfstand. Obwohl Mersch alleine eingeladen war, soll er alles dafür getan haben, dass auch seine Frau an der Reise teilnehmen dürfe. Am Ende kostete der von der EZB finanzierte Trip für das Ehepaar 11.782 Euro. Die Europäische Zentralbank hat auf Presse-Anfragen vom Spiegel und auch anderer berichtender Medien wie der Süddeutschen Zeitung geantwortet, dass die Informationen nicht die genaue Situation nicht widerspiegeln.

Der kurz vor der Rente stehende Yves Mersch verdient laut dem Spiegel rund 300.000 Euro im Jahr. Da es sich um einen Arbeitsplatz in einer internationalen Organisation handelt, ist die Besteuerung sehr niedrig. Darüber hinaus erhält er erhebliche Sachleistungen.

(L'essentiel)